CMIT TV | Come giocherà la Juventus di Allegri nella stagione 2021/22

Nel focus odierno sulla CMIT TV abbiamo analizzato come potrebbe giocare la Juventus di Allegri nella prossima stagione

Ogni giorno sulla CMIT TV analizziamo i temi più caldi del momento. Nel focus di oggi abbiamo analizzato la prima conferenza di Massimiliano Allegri e, partendo dalle sue indicazioni, abbiamo provato ad immaginare come sarà la Juventus nella prossima stagione. Guardo il video per sapere il possibile XI dei bianconeri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Il tecnico livornese, partendo da Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo e arrivando fino a Bonucci e Chiellini, ha dato importanti indicazioni sulla Juventus che si immagina per la prossima stagione. L’obiettivo, in ogni caso, è quello di trovarsi a marzo e ad essere ancora in corsa per tutte le competizioni.