DIRETTA Amichevole, Inter-Crotone 3-0 | Squadre all’intervallo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Suning Centre’ tra le squadre di Inzaghi e di Modesto in tempo reale

Quarta amichevole stagionale per l’Inter. Avversario dei campioni d’Italia alla Pinetina è il Crotone, reduce dalla retrocessione in Serie B. Dopo il pareggio contro il Lugano, battuto poi ai rigori, ed i larghi successi contro la Pro Vercelli e la Pergolettese, i nerazzurri di Inzaghi alzano un po’ l’asticella e se la vedranno contro i rossoblu di Modesto, intenzionati a fare un campionato di vertice per tornare subito in A. Calciomercato.it vi offre il test match del ‘Suning Centre’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Nainggolan, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Satriano, Pinamonti. All. Inzaghi

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli, Zanellato, Vulic, Molina; Borello, Rojas; Kargbo. All. Modesto