Audiweb, i dati di maggio 2021: crescita record per Calciomercato.it

Il brand di Calciomercato.it in netto rialzo nei dati Audiweb relativi alla Total Digital Audience del mese di maggio 2021

C’è anche Calciomercato.it nei primi 100 brand iscritti ad Audiweb, tra quelli con la crescita maggiore. Nei dati diffusi da ‘primaonline.it’, nel mese di maggio la total digital audience ha raggiunto 43,9 milioni di utenti unici, pari al 73,6% della popolazione dai due anni in su, online complessivamente per 61 ore. L’osservazione dei dati Audiweb powered by Nielsen ha rilevato che la sotto-categoria ‘Sports’ ha avuto una crescita del 6,3% e in questo senso Calciomercato.it è il quarto sito dei 100 in classifica con l’aumento maggiore rispetto ad aprile della digital audience (+45,9%). Il dato si attesta su 4.056.099 utenti unici mensili (43esimo posto totale) rispetto ai 2.780.478 del mese di aprile. Sono 25.055 inveve le pagine viste mensili. Sul podio della top 100 troviamo ‘Il Corriere della Sera’, ‘Repubblica’ e ‘Il Meteo’.