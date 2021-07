Olimpiadi, nel ciclismo in linea Elisa Longo Borghini vince il bronzo

La prima medaglia di giornata per l’Italia arriva dal ciclismo in linea femminile: bronzo olimpico per Elisa Longo Borghini

La terza medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 arriva dalla prova in linea femminile di ciclismo e porta la firma di Elisa Longo Borghini: l’italiana ha vinto la medaglia di bronzo, proprio come fece a Rio de Janeiro cinque anni fa. A vincere la medaglia d’oro è stata l’austriaca Anna Kiesenhofer, argento invece per l’olandese Annemiek van Vleuten. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Per Elisa Longo Borghini, come detto, è la seconda medaglia olimpica della sua carriera. A 29 anni, inoltre, è la terza ciclista nel ranking mondiale femminile su strada.