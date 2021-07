Zurkowski indosserà anche il prossimo anno la maglia dell’Empoli. Il centrocampista polacco è stato ufficializzato oggi dal club toscano

Tra i grandi protagonisti della promozione in Serie A dell’Empoli c’è stato anche il polacco Zurkowski con 25 presenze condite da due reti nell’ultima stagione in Toscana, prima del rientro alla Fiorentina proprietaria del cartellino. Come anticipato però nei giorni scorsi da Calciomercato.it, Zurkowski ha fatto prontamente ritorno ad Empoli con tanto di comunicato ufficiale degli azzurri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il club neopromosso in Serie A ha infatti fatto sapere: “Szymon Zurkowski è un nuovo calciatore azzurro. Centrocampista polacco classe 1997, arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro riscatto dalla Fiorentina“.