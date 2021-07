Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con le ultime sui ritiri e gli aggiornamenti di calciomercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata. Continueremo a celebrare la Nazionale campione d’Europa e vi daremo tutti gli aggiornamenti di mercato sulla Juventus, con Locatelli e Damsgaard nomi caldi per il centrocampo e sulle altre big di Serie A. Inoltre, saremo in collegamento da Milano per le ultime sull’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Daniele Trecca. Inoltre, avremo in collegamento da Milano il nostro inviato Giorgio Musso. Come ospiti ci saranno il giornalista ed esperto di mercato della ‘Rai’ Paolo Paganini e Giacomo Bertelli del ‘Tirreno’.