Diramato il bollettino sul coronavirus relativo al 20 luglio 2021: sono 3.558 i nuovi positivi, con dieci decessi

Sono 3.558 i nuovi casi di coronavirus in Italia: questo il dato del bollettino relativo a martedì 20 luglio 2021. I tamponi effettuati sono stati 218.705 per un tasso di positività dell’1,6%, in discesa rispetto a ieri. Le vittime aumentano a 127.884 con un incremento di 10 decessi, mentre i guariti sono 1.760 in più, toccando il totale di 4.115.889. Con questi numeri gli attualmente positivi sono 49.310, in crescita di 1.785 unità rispetto a ieri.

Dal punto di vista delle ospedalizzazione crescono sia i ricoveri in terapia intensiva (+3) che sono in totale 165, con undici ingressi giornalieri, che quelli ordinari (+6), oggi a quota 1.194.