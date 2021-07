E’ arrivato l’annuncio ufficiale: Justin Kluivert è un nuovo giocatore del Nizza. L’esterno d’attacco lascia in prestito con diritto di riscatto

Nuova avventura per Justin Kluivert. Continua il mercato in uscita per la Roma: pochi minuti fa, è arrivato l’annuncio ufficiale della cessione dell’attaccante esterno olandese al Nizza. Il club francese – attraverso i propri canali – ha comunicato di aver acquistato il giocatore in prestito con diritto di riscatto.