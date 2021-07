Calciomercato Fiorentina, addio Lirola | Distanza minima

La Fiorentina potrebbe cedere nuovamente Pol Lirola, stavolta a titolo definitivo: il Marsiglia vuole acquistarlo

La Fiorentina ha acquistato Nico Gonzalez, ma è anche tempo di cessioni per il club di Commisso. Uno dei maggiori indiziati è Pol Lirola, che potrebbe ritornare all’Olympique Marsiglia, in contatto coi viola. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, il ritorno dello spagnolo in Ligue 1 non è lontano, ma vanno limati dei dettagli. Lirola è stato a Marsiglia la scorsa stagione, dove ha fornito buone prestazioni.

La distanza tra Fiorentina e Marsiglia è di un milione, a fronte di un’offerta da 12 milioni di euro del club francese e di una richiesta di 13 da parte di Commisso. Dopo ave risolto questo, si penserà ai termini del pagamento.