Calciomercato Udinese, svolta per il dopo Musso | Si avvicina Silvestri

Dopo l’addio di Musso, potrebbe essere arrivata la svolta per la porta dell’Udinese: ora Silvestri è in pole position

Uno dei trasferimenti più importanti, per esborso economico e livello tecnico, messi a segno in Serie A fino ad ora è stato il colpo Musso dell’Atalanta. L’Udinese, dopo aver incassato, è chiamato a trovare un erede del portiere argentino. Come anticipato da Calciomercato.it nell’immediatezza dell’addio di Musso, i friulani avevano avuto un ritorno di fiamma su Maximiano. Ultimamente, però, le richieste dello Sporting CP avrebbero raffreddato la trattativa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, poi, ora sarebbe Silvestri ad essere in pole position per la porta dell’Udinese. Il Verona, infatti, sarebbe molto vicino a prendere Montipò in prestito dal Benevento e questo libererebbe Silvestri: i friulani, poi, non si lascerebbero scappare questa occasione.