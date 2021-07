Prima amichevole per la Lazio di Maurizio Sarri con ansia Covid

Alle 18.30 è prevista la prima amichevole stagionale della nuova Lazio targata Maurizio Sarri: ecco le ultime dal ritiro di Auronzo

Giorno di ritiro numero 8 per la Lazio ad Auronzo di Cadore. Mister Sarri tiene alta la concentrazione e non abbassa i ritmi di allenamento nonostante la pioggia cada quasi incessantemente da ormai qualche giorno. I tifosi aumentano sotto le Tre Cime di Lavaredo, trascinati dall’entusiasmo di un allenatore che sembra aver già conquistato tutti.

Questo pomeriggio, alle ore 18:30, è prevista la prima uscita della nuova Lazio contro la Top 11 Radio Club 103. Un test contro una formazione dilettantistica, ma che desta curiosità in quanto esordio assoluto della nuova creatura di Sarri. Ma c’è un allarme. Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, nel gruppo squadra ci sarebbe un positivo al Covid-19. La società non ha comunicato nulla in via ufficiale, ma in mattinata sono previsti ulteriori controlli per avere il definitivo via libera.

Marco Barbaliscia