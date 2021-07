Calciomercato Napoli, gelo Insigne-De Laurentiis: lo scenario

Calciomercato Napoli, si va verso il braccio di ferro totale tra Lorenzo Insigne e il presidente De Laurentiis: situazione tesa.

Lorenzo Insigne ha concluso un Europeo da protagonista con la maglia dell’Italia, ma il suo futuro al Napoli è ancora piuttosto nebuloso. Meritate vacanze per il capitano dei partenopei, che si trova in questo momento ad Ibiza con la sua famiglia. Al rientro, bisognerà necessariamente affrontare il discorso legato al suo contratto in scadenza nel 2022, ma per il momento la situazione con il presidente De Laurentiis rimane tesa.

Calciomercato Napoli, Insigne al muro contro muro con De Laurentiis

Non ci sono stati contatti tra i due dalla fine del campionato in poi. Insigne ha gradito le telefonate ricevute da Spalletti e vorrebbe rimanere in azzurro, ma le ultime uscite del presidente, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, gli avrebbero fatto maturare la convinzione che il numero uno azzurro voglia cederlo. Così, se De Laurentiis vorrà incontrarlo in ritiro, il giocatore accetterà soltanto alla presenza del suo agente. Non solo: Insigne avrebbe confidato agli amici di voler disputare un’ultima annata al Napoli, per poi dire addio. La posizione delle parti è nota: il presidente vuole offrirgli il rinnovo a cifre ribassate rispetto a quelle attuali, il giocatore non è d’accordo. C’è da capire se si troverà un punto di incontro.