Calciomercato Udinese, Maximiano per il dopo Musso: sprint dei friulani

Confermata l’anticipazione di Calciomercato.it, l’Udinese accelera per Maximiano: sarà l’erede di Musso per Gotti

Il mercato dei friulani è iniziato all'insegna delle cessioni: prima Musso venduto all'Atalanta e poi De Paul all'Atletico Madrid. L'Udinese, da sempre, è una società molto abile a vendere e, allo stesso tempo, a rinnovarsi con grande qualità. Per quanto riguarda l'eredità del portiere argentino, infatti, è stata confermata l'anticipazione di Calciomercato.it.

Anche secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, è Maximiano ad essere in pole position per difendere la porta di Luca Gotti. Il portiere dello Sporting CP potrebbe arrivare ad Udine per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.