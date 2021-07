Juventus a caccia di rinforzi a centrocampo: nuovi contatti per Renato Sanches del Lille, che piace ad altri top club europei

Nonostante un'uscita prematura dal torneo, l'Europeo di Renato Sanches si può certamente definire positivo. Il centrocampista portoghese, che ha avuto alcuni problemi fisici nell'ultima stagione in cui ha vinto il titolo francese con il Lille, ha ridestato l'interesse di tanti club europei. Sotto contratto sino al 2023 con il club transalpino, Sanches è seguito attentamente da varie società: tra queste c'è la Juventus.

Calciomercato Juventus, nuovi contatti per Renato Sanches

Stando infatti a quanto riferito da ‘But!’, il club bianconero avrebbe avviato nuovi contatti con l’entourage del giocatore, rappresentato da Jorge Mendes. I bianconeri sono a caccia di rinforzi in mediana e il portoghese è in grado di unire forza e qualità. La concorrenza, però, non manca. In particolare Tottenham, Barcellona e soprattutto Liverpool stanno seguendo attentamente la situazione, con i ‘Reds’ in particolare che avrebbero dato un’improvvisa accelerata per riuscire ad arrivare al classe 1997.