Calciomercato Venezia, UFFICIALE: tre nuovi arrivi nello staff di Zanetti

Il Venezia neopromosso è attivissimo, non solo sul mercato dei calciatori: ufficializzati gli arrivi di tre nuovi membri nello staff di Zanetti

Il Venezia, neopromosso in Serie A, si prepara al meglio per la prossima stagione. Oltre ai nuovi calciatori, oggi sono stati ufficializzati anche tre nuovi innesti nello staff dell’allenatore Paolo Zanetti. Ecco il comunicato del club lagunare: “Da quest’anno mister Paolo Zanetti potrà contare su tre nuovi collaboratori. Si tratta di Nicola Beati, perugino classe ’83, ex centrocampista cresciuto nelle giovanili dell’Inter che ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico, Nicola Cavedon con esperienza decennale nel settore giovanile del L.R. Vicenza nonché docente per la riatletizzazione motoria che seguirà il recupero dei giocatori infortunati e Rosario Sciacchitano, già collaboratore del Palermo Calcio, che andrà a rafforzare lo staff fisioterapico. Infine il dott. Nicolò Carraro affiancherà lo staff medico composto dal dott. Filippo Vittadini e dal responsabile sanitario Flavio Muci“.