Serie A, sorteggio calendari 2021-22 | Data, ora e dove vederlo in Tv

Le ultime news Serie A riguardano il sorteggio dei calendari per la stagione 2021/22. Data, orario e guida tv e streaming

Parte la caccia all’Inter campione d’Italia. Conquistati gli Europei con la Nazionale di Mancini, è tempo di pensare alla nuova stagione. Il sorteggio dei calendari per la Serie A stagione 2021-22 si terrà mercoledì 14 luglio alle ore 18.30. La Lega Calcio ha stabilito che quest’anno il campionato sarà asimmetrico, quindi la prima giornata di andata (e il discorso vale per tutte le altre) non sarà la prima giornata di ritorno. Si parte nel week end del 21 e 22 agosto e si chiuderà il 22 maggio 2022. La pausa natalizia è prevista tra il 23 dicembre ed il 5 gennaio, mentre per le Nazionali ci si fermerà il 5 settembre 2021, il 10 ottobre 2021, il 14 novembre 2021, il 30 gennaio 2022 e il 27 marzo. Cinque i turni infrasettimanali: il 22 settembre 2021, il 27 ottobre 2021, l’1 dicembre 2021, il 22 dicembre 2021 e il 6 gennaio. Il sorteggio sarà visibile su Dazn.