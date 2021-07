Al termine di Italia-Inghilterra ha parlato Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue dichiarazioni al termine del trionfo

E’ Gianluigi Donnarumma il grande protagonista della finale di Euro 2020. Il portiere ha neutralizzato due rigori, risultando decisivo, per il trionfo azzurro contro l’Inghilterra:

“Siamo stati straordinari, non abbiamo mai mollato – ammette il portiere ai microfoni di Rai Sport -. Siamo una squadra fantastica, è un successo che ci meritiamo. Il gol a freddo poteva ammazzarci ma noi non molliamo mai. Non era facile contro una squadra che difendeva bene. Erede di Buffon? Gigione è il più forte di tutti, io provo a dare il massimo, lui è il numero uno. Vedremo dove arriverò…”