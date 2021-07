Coronavirus, Sileri: “Variante Delta? No a obbligo mascherine all’aperto”

Coronavirus, la Variante Delta aumenta l’incidenza anche in Italia: ecco le dichiarazioni del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri

Preoccupa non solo in Inghilterra ma in tutta Europa la Variante Delta del coronavirus, che sta portando a nuovi aumenti dei contagi. Anche in Italia, negli ultimi giorni, contagi tornati in lieve salita. Della situazione, ha parlato a ‘La Stampa’ il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che come sempre ha invitato alla prudenza, senza però particolari allarmismi.

“La Variante Delta sarà prevalente anche in Italia tra una decina di giorni, ma non sarà necessario ripristinare l’obbligo di mascherina all’aperto – ha spiegato – In caso di assembramenti bisognerà però rafforzare i controlli. Non possiamo escludere il cambio di colore di alcune regioni, ma occorrerà fare riferimento più al numero dei ricoveri che a quello dei contagi”.