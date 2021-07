CMIT TV | TG speciale Italia-Inghilterra: SEGUI LA DIRETTA!

Live dalle 19:00 su CMIT TV lo speciale TG di avvicinamento a Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020 che si disputerà a Wembley

In attesa della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, la CMIT TV vi accompagna verso quello che è l’evento calcistico per eccellenza del calcio europeo. In diretta dalle 19:00 ci sarà in conduzione Marco Giordano, coadiuvato da Giulia Giroldini, Francesco Iucca, Marco Barbaliscia e Mario Petillo. Gli ospiti sono il giornalista Fabio Massimo Splendore e Luigi Guelpa. Inoltre tanto calciomercato, con tutti gli ultimi aggiornamenti sulle big di Serie A e non solo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!