Italia-Inghilterra, tantissimi tifosi inglesi all’assalto per tentare di entrare nello stadio senza biglietto

Che il clima precedente la finale Italia–Inghilterra fosse particolarmente calda si era capito, ma la situazione a poche ore dal fischio d’inizio del match si è fatta particolarmente rovente. Tantissimi infatti sono stati i tifosi inglesi che hanno preso d’assalto gli ingressi dello stadio, scavalcando le barricate, travolgendo gli steward ed entrando allo stadio senza biglietto.

Veri e propri hooligan dunque in azione nella capitale inglese, che hanno provato (in tanti ci sono riusciti) a superare le barriere per entrare nello stadio. Inutili i tentativi per tentare di fermare le masse di tifosi, che hanno messo in scena veri e propri gesti di guerriglia urbana, con seggiolini, lattine e bottiglie di birra lanciati verso altri tifosi e i giornalisti presenti.