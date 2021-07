Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, ha parlato anche della serie “Speravo de Morì prima” con protagonista Francesco Totti, suo ex capitano alla Roma

E’ stato il tormentone di inizio primavera. Stiamo parlando di “Speravo de morì prima” serie di Francesco Totti sulla sua carriera nella quale Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, assume un po’ il ruolo del villain che ha fatto storcere il naso a molti tifosi, affezionati e telespettatori.

Nella sua conferenza di presentazione al mondo azzurro, il tecnico di Certaldo ha dedicato qualche parola alla serie ironizzando: “Prima di tutto sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction, però posso assicurarvi che aveva i contenuti per farla su di lui. Mi dispiace che non abbia avuto tanto successo, se me l’avessero detto prima, un paio di scene per fargli fare il pieno ce l’avevo”.