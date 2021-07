Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con le ultime sulla Nazionale e gli aggiornamenti di mercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata. Focus ovviamente sulla Nazionale nel giorno di Italia-Spagna. Non mancheranno inoltre tutti gli aggiornamenti di mercato sulle big di Serie A e non solo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Fabio Tarantino, con Fabrizio Biasin ed i nostri inviata Francesco Iucca e Giorgio Musso. Gli ospiti di oggi sono Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma, e Massimiliano Maddaloni, ex allenatore di Ciro Immobile.