Italia-Spagna, accolta la richiesta azzurra: omaggio a Raffaella Carrà

Per Italia-Spagna la Uefa ha accolto la richiesta della Figc: prima della partita ci sarà un omaggio a Raffaella Carrà

Un omaggio a Raffaella Carrà prima di Italia-Spagna. Lo ha chiesto la Figc alla Uefa che ha dato il suo via libera. Così quando le squadre entreranno in campo per il riscaldamento, nella playlist che accompagnerà i calciatori ci sarà anche 'A far l'amore comincia tu', una delle canzone più amate della showgirl, venuta a mancare ieri.

Lo ha confermato la Figc in un comunicato dove ci sono anche alcune dichiarazioni del presidente Gravina: “La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà, donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti – le parole del numero uno del calcio italiano – Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”.