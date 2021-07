Nuovo fondo in Suning.com: dentro anche Alibaba e Xiaomi

Un nuovo fondo, New New Retali Fund Phase II, con dentro investitori provenienti anche da Alibaba e TCL, acquista il 16,96% di Suning.com

Novità importanti legate al mondo Suning. Come riporta 'gazzetta.it, il 16,96% del capitale di Suning.com, piattaforma di e-commerce, appartenente al proprietario dell'Inter, passerà nelle mani di New New Retali Fund Phase II.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM

Si tratta di fondo, che vede la partecipazione di altri investitori provenienti da Alibaba, Hair, Midea, TCL, Xiaomi. La partecipazione della famiglia Zhang in Suning.com scende così al 17.62%