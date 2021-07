Patrick Vieira è stato nominato nuovo allenatore: l’annuncio ufficiale con firma su contratto triennale per il francese

Patrick Vieira torna in Premier League e lo fa da allenatore del Crystal Palace. Il club londinese ha annunciato l’accordo con il tecnico francese: “Il Crystal Palace Football Club è lieto di confermare la nomina di Patrick Vieira come nuovo allenatore per le prossime tre stagioni”.

Il francese da allenatore ha guidato il New York City e il Nizza, dopo aver iniziato con le giovanili del Manchester City. Ora la nuova esperienza in Premier League con il Crystal Palace: “Sono entusiasta dell’opportunità di tornare in Premier League e gestire questa grande squadre di calcio. Iniziamo un nuovo capitolo insieme”.