©Diretta Ucraina-Inghilterra

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Ucraina-Inghilterra, quarto di finale di Euro 2020

Da un lato una delle squadre meno accreditate a superare gli ottavi di finale, dall’altro una delle favorite per la vittoria finale. Ucraina-Inghilterra metterà di fronte Davide contro Golia. Unica a non aver subito ancora gol ad Euro 2020, la squadra allenata da Southgate spera di rispettare i pronostici allo Stadio Olimpico, ma Shevechenko è pronto a dare battaglia. In palio, c’è un posto in semifinale a Wembley, che gli ucraini proveranno a strappare sfruttando l’unica uscita lontana dalla Gran Bretagna di Kane e compagni. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UCRAINA (3-4-1-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk, Zinchenko, Mykolenko; Shaparenko; Yaremchuk, Yarmolenko. Ct.: Shevchenko

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice; Sancho, Mount, Sterling; Kane. Ct.: Southgate