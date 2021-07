Il Napoli deve fare i conti con l’interesse dell’Arsenal per un azzurro: i Gunners pronti all’assalto ma solo a determinate condizioni

Il presidente De Laurentiis rompendo un silenzio che durava da mesi è stato chiaro: il Napoli ha bisogno di abbassare il monte ingaggi ed è pronto ad ascoltare le offerte per tutti i suoi calciatori. Servirà però la proposta giusta per far partire i talenti presenti nella rosa che è stata affidata a Luciano Spalletti. Tra questi c’è sicuramente Piotr Zielinski, reduce da un Europeo deludente (come per tutta la Polonia) ma da quella che forse è la sua miglior stagione in maglia azzurra. Il centrocampista polacco, a 27 anni, deve ancora compiere il definitivo salto di qualità ma piace comunque molto all’estero, in particolare in Premier League.

Calciomercato Napoli, Arsenal su Zielinski

Come riferisce ‘The Sun’, è l’Arsenal ad aver messo gli occhi sull’ex Udinese ed Empoli, frenandosi però davanti alle cifre dell’operazione richieste dal club partenopeo. Zielinski un anno fa ha firmato il rinnovo fino al 2024 con opzione per un altro anno. Per strapparlo al Napoli i Gunners dovranno mettere sul piatto una offerta molto convincente.