Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio di Claudio Lotito, avrebbe nel mirino un obiettivo di calciomercato dalla Juventus: le ultime sui biancocelesti

Secondo quanto riportato da ‘Il Tempo’, la nuova Lazio di Simone Inzaghi potrebbe ripartire da un giocatore della Juventus di Massimiliano Allegri. Stiamo parlando di Federico Bernardeschi, esterno tuttofare della Vecchia Signora che l’ex allenatore di Napoli e Chelsea vorrebbe nella Capitale.

Bernardeschi, arrivato alla Juventus dalla Fiorentina, ha un contratto fino al 2022 con i bianconeri ed una valutazione in sede di calciomercato molto inferiore rispetto al suo arrivo. La Lazio, con l’arrivo di Sarri, è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione invece. Dal canto suo, Max Allegri, tecnico della Juventus, non si opporrebbe alla partenza dell’ex Viola che potrebbe essere il primo vero colpo della Lazio in questo mercato.