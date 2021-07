CM.IT | Calciomercato Roma, Under-Marsiglia: ci siamo

Cengiz Under, giocatore della Roma, è vicino ad approdare al Marsiglia. Le ultime di Calciomercato.it sul turco ex Leicester City con cifre, dettagli e durata del contratto

Cengiz Under, esterno offensivo turco di proprietà della Roma, è sempre più vicino a sposare la causa del Marsiglia, club di Ligue 1 francese. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le basi dell’affare fra la società giallorossa ed i francesi si aggirano sui 10 milioni di euro per il cartellino con un contratto da quattro anni per Under ed una percentuale, per la Roma, sulla prossima rivendità del 30%.

Inoltre, Cengiz Under percepirà, salvo sorprese dell’ultim’ora, uno stipendio annuale da tre milioni di euro a stagione con l’Olympique di Marsiglia. L’unico tassello rimasto per completare il trasferimento sta nell’ok del giocatore turco, manca soltanto l’ultimo sì per la conclusione dell’affare.