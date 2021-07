Belgio-Italia, Mancini: “Loro tra i più forti al mondo. De Bruyne e Hazard? Spero ci siano”

Belgio Italia: il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, presenta la sfida dei quarti di finale di Euro 2020

È la vigilia di Belgio–Italia. Domani sera, a Monaco di Baviera, gli azzurri si giocheranno l'accesso alle semifinali di Euro 2020. Ecco le dichiarazioni del ct Roberto Mancini in conferenza stampa.

FORMAZIONE – “Dubbi ne abbiamo pochi, dobbiamo fare delle scelte. Ma valuteremo tutto bene domani. I giocatori hanno recuperato e stanno tutti bene”.

DE BRUYNE HAZARD – “La loro pretattica mi sembra anche giusta. Queste partite sono belle perché ci sono in campo grandissimi giocatori. Noi siamo al completo e alla gente piacerebbe vedere in campo anche quei due grandi campioni. Questo è il bello del calcio”.

PERCORSO – “Ogni partita ti può rendere più forte se riesci a tirare fuori il massimo in base anche a come giochi. Con l’Austria abbiamo fatto 26 tiri in porta alla fine, firmerei per “soffrire” in questo modo. Abbiamo vinto meritatamente. E poi non ci sono partite semplici, questo Europeo lo sta dimostrando”.

BELGIO – “Noi faremo la nostra partita, consapevoli di avere di fronte la prima del ranking mondiale e una delle squadre più forti del mondo. Avremo grande rispetto della squadra che affrontiamo, ma noi non ci snatureremo. Non ci sono partite semplici: la Svizzera ha battuto la Francia, sono uscite anche Germania e Olanda. Onestamente non cambia molto”.