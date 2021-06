A due giorni dalla partitissima tra Belgio e Italia, il ct Roberto Martinez è alle prese con gli infortunidi De Bruyne e Hazard: le ultime

Mancano appena due giorni al quarto di finale tra Belgio e Italia, ma l’attesa è già molto alta. Soprattutto per scoprire chi scenderà in campo per entrambe le squadre. Di dubbi ce ne sono parecchi, anche per gli Azzurri: Chiesa o Berardi, Chiellini o Acerbi, Di Lorenzo o Toloi, Locatelli o Barella. Roberto Mancini deve ancora sciogliere le riserve, c’è ancora tempo ma il vantaggio è quello di avere 16 titolari, con Pessina che potrebbe magari fare la sorpresa dopo due gol decisivi in questo Europeo. Anche il Belgio, però, di dubbi ne ha tanti e pure belli grossi. Ci riferiamo ovviamente a Eden Hazard e Kevin De Bruyne.

Oggi nessuno dei due si è allenato, almeno nei 15 minuti aperti ai media. A riportarlo è ‘Sky Sport’, che sottolinea come questo non voglia dire necessariamente addio a Belgio-Italia, ma che potrebbe essere tutta pretattica. Il ct dei Diavoli Rossi Roberto Martinez potrebbe semplicemente aver mischiato le carte, anche cambiando il programma all’ultimo scegliendo di non partire subito ma restare in un centro sportivo piuttosto inaccessibile per i giornalisti. Altre indiscrezioni parlano di un allenamento cominciato a telecamere spente per Hazard e De Bruyne: il giocatore del City sarebbe più avanti rispetto a quello del Real Madrid, per cui verrà usata ancora più cautela.