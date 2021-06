Olanda, dopo l’eliminazione contro la Repubblica Ceca arrivano le dimissioni di Frank de Boer da ct: lo ha comunicato lo stesso allenatore

Frank de Boer non è più il ct della nazionale olandese. Il tecnico ha comunicato la propria decisione alla federazione, in un apposito incontro. Obiettivo era il raggiungimento dei quarti di finale e prima di stabilire la riconferma del tecnico, è arrivato il passo indietro proprio dello stesso de Boee. Il contratto dunque non sarà rinnovato.

Queste le parole del tecnico:

“In attesa della valutazione, ho deciso di non continuare come allenatore della nazionale. L’obiettivo non è stato raggiunto, questo è chiaro. Quando mi è stato proposto di diventare allenatore della nazionale nel 2020, ho pensato che fosse un onore e una sfida, ma ero anche consapevole della pressione che sarebbe venuta su di me dal momento in cui sono stato nominato. Quella pressione sta solo aumentando ora e questa non è una situazione salutare per me, né per la squadra in vista del cammino verso la qualificazione ai Mondiali. Voglio ringraziare tutti, ovviamente i tifosi e i giocatori. I miei complimenti anche alla dirigenza”.