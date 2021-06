Euro 2020, Francia-Svizzera | Dal rigore al ribaltone: cambia tutto in 5′

Clamoroso quanto è successo agli ottavi di Euro 2020: dal possibile raddoppio della Svizzera al 2-1 della Francia passano solo 5′

Nella fase ad eliminazione diretta tutto può cambiare in un battito di ciglia. Ed è proprio quanto è successo tra Francia e Svizzera: gli elvetici sfiorano l’estasi e sprofondano nella dannazione in soli 5′. Al 55′, dopo un controllo al VAR, è stato assegnato un rigore agli uomini di Petkovic che stavano già conducendo il match per 1-0: Ricardo Rodriguez, però, ha sbagliato dal dischetto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

L’errore dell’ex Milan è costato carissimo alla Svizzera, perché Benzema ha prima pareggiato al 57′ e poi ha portato la Francia in vantaggio al 59′. Una doppietta provvidenziale per l’attaccante del Real Madrid, che proietta Mbappé e compagni verso i quarti di finale.