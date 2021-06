DIRETTA Euro2020, Francia-Svizzera 0-0 | Si parte! – LIVE

Calciomercato.it vi offre l’ottavo di Euro2020 della ‘National Arena’ tra la Francia di Deschamps e la Svizzera di Petkovic in tempo reale

La Francia affronta la Svizzera a Bucarest nella sesta sfida valida per gli ottavi di finale di Euro2020. I ‘Blues’ di Deschamps campioni del mondo in carica, reduci dalla vittoria del girone di ferro davanti a Germania e Portogallo, vogliono rispettare il pronostico. Ma i rossocrociati di Petkovic, ripescati tra le migliore terze nel gruppo dell’Italia, sognano il colpaccio per accedere ai quarti. In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. Calciomercato.it vi offre il match della ‘National Arena’ in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Francia-Svizzera

FRANCIA (3-4-1-2): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembè; Pavard, Kantè, Pogba, Rabiot; Griezmann; Mbappè, Benzema. CT Deschamps

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Embolo, Shaqiri; Seferovic. CT Petkovic