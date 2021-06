Belgio-Italia, presa di posizione della Figc

La Figc ha diramato un comunicato in cui ha spiegato la presa di posizione della Nazionale sull’inginocchiarsi in vista di Belgio-Italia

L’Italia si inginocchierà, se lo farà il Belgio, pur non condividendo le modalità della compagna. Lo spiega la Figc come riportato da ‘Repubblica’. Da giorni è aperto il dibattito sulla posizione degli azzurri sulla campagna Black Lives Matter. Dopo la divisione al via della gara contro il Galles, in Italia-Austria nessuno si è inginocchiato, anche perché nessuna delle due squadre ha presentato richiesta alla Uefa.

Ora con il Belgio il dibattito si riproporrà e la Figc ha spiegato che “la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo”. La Figc, secondo quanto riportato dal quotidiano, afferma che se i giocatori del Belgio si inginocchieranno, lo faranno anche gli azzurri per solidarietà.