Poco più di un giorno a Italia-Austria, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020: le parole di Mancini in conferenza stampa

Manca sempre meno al match Italia–Austria, in programma domani sera alle ore 21:00. Passato il girone brillantemente, gli azzurri arrivano ora nella fase cruciale di Euro 2020, quella a eliminazione diretta. L’incontro, valido per gli ottavi di finale, è sicuramente alla portata di Immobile e compagni, ma comunque non da sottovalutare. La nazionale guidata da Franco Foda – arrivata seconda nel gruppo C – ha degli assi nella manica che possono impensierire l’Italia. A breve interverrà mister Roberto Mancini in conferenza stampa, al suo fianco Leonardo Bonucci. Calciomercato.it seguirà per voi l’intero evento in diretta. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

WEMBLEY – “Credo sia uno degli stadi più belli al mondo, giocare qua credo sia un vero piacere. Io credo che i ragazzi debbano essere contenti di scendere qui in campo e se saremo bravi domani sera, magari avremo la possibilità di tornarci”.

RIVOLUZIONE – “Quello che abbiamo fatto in questi tre anni credo sia stato molto importante, però io penso che dobbiamo avere un atteggiamento positivo, divertirci e cercare di fare una bella partita”.

VERRATTI – “Abbiamo un paio di dubbi, ma credo che non ci saranno grandi problemi, chi scenderà in campo giocherà alla grande come fatto contro il Galles”.

SQUADRA – “E’ questo che volevamo tutti, dobbiamo continuare a fare questo avendo sempre grande rispetto per gli avversari”.

AUSTRIA – “I ragazzi sanno che sarà una partita difficile dove non possiamo permetterci di sbagliare contro un’ottima squadra, aggressiva e tecnica. Per tornare qua ci serviranno due partite”.