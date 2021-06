Calciomercato Juventus, affare con l'Arsenal | Scambio Ramsey-Partey

Arrivano nuove indiscrezioni sulla possibilità che Ramsey lasci la Juventus: possibile scambio in Premier League

Nel mercato dei bianconeri si presentano diverse incognite, prime fra tutti quelle che coinvolgono i cosiddetti esuberi. La dirigenza della Juventus è chiamata a risolvere diverse questioni spinose, che permetterebbero di alleggerire il monte ingaggi e di creare un tesoretto da reinvestire nel mercato in entrata. Uno di questi giocatori è Aaron Ramsey che si è messo in mostra disputando un buon Europeo ed ha diversi estimatori in Premier League. Proprio nel campionato inglese, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe giocare nella prossima stagione il gallese della Juventus. I bianconeri potrebbero avere in canna un’operazione di scambio che accontenterebbe Massimiliano Allegri su tutta la linea. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!



Calciomercato Juventus, colpo Thomas Partey | 20 milioni e Ramsey all’Arsenal

Secondo quanto riportato su ‘Ghanasoccernet.com’, la Juventus e l’Arsenal starebbero lavorando ad un’operazione di scambio che farebbe felici tutte le parti in causa. I bianconeri, infatti, avrebbero messo gli occhi su Thomas Partey: il centrocampista ghanese, però, sarebbe valutato dai ‘Gunners’ intorno ai 40 milioni di euro. Il club londinese, a sua volta, sarebbe interessato ad un eventuale ritorno di Aaron Ramsey. Ecco, quindi, che la Juventus potrebbe inserire il gallese, valutato 20 milioni di euro, ed un conguaglio di altri 20 milioni per arrivare a Thomas Partey. In questo modo, Massimiliano Allegri avrebbe un ulteriore rinforzo a centrocampo e le casse del club si libererebbero del pesante ingaggio di Ramsey.