Calciomercato Inter, dalla Spagna: colpo Jordi Alba | Skriniar in blaugrana

Dalla Spagna rivelano come l’Inter potrebbe avere in mano la carta giusta per portare Jordi Alba a Milano: il Barcellona vorrebbe il centrale

Il mercato dell’Inter passa prima, inevitabilmente, dalle uscite. Dopo quella di Hakimi, come raccontato su Calciomercato.it, ce ne sarà almeno un’altra. I nerazzurri devono mettere da parte 80 milioni per rinsaldare le casse societarie, poi potranno iniziare a lavorare nel mercato in entrata. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.net’, il club meneghino potrebbe avere in mano una carta per portare Jordi Alba a Milano: si tratterebbe di Milan Skriniar. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!



Il centrale di Simone Inzaghi piace molto ai blaugrana e potrebbe risolvere i problemi di Koeman in difesa. La valutazione dell’Inter per Skriniar è di circa 60 milioni di euro, per questo potrebbe essere inserito anche Jordi Alba nell’operazione.