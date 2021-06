Italia, Verratti: “Pensiamo in grande. Sono grato a Mancini perché…”

Italia: le parole di Verratti in vista della fase ad eliminazione diretta di Euro 2020 e della sfida all’Austria

Ai canali ufficiali della UEFA, Marco Verratti ha parlato così in vista degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l'Austria: "Sarà sicuramente una partita difficilissima, perché giochiamo un ottavo di finale e come ho sempre detto le partite facili non ci sono, Germania-Ungheria di ieri lo dimostra. Sono squadre che danno la vita in campo, com'è giusto che sia, e sarà difficile". Sul rientro dopo l'infortunio: "Mancini mi ha aspettato e gliene sono grato, sono felice di essere tornato. Rappresentare l'Italia in questa competizione è una cosa speciale e giocare a Roma è stato molto bello, sia per me personalmente che per tutta la squadra per il percorso che abbiamo fatto. Con il Mister ci siamo sempre sentiti telefonicamente, mi ha sempre dato fiducia".

Infine, sull’obiettivo ad Euro 2020: “Adesso ci sarà la partita contro l’Austria sabato e dovremo cercare di dare il massimo, cercare di fare tanti gol, cercare di passare il turno. Pensiamo in grande”.