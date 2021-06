Euro 2020, Portogallo-Francia 2-2 di rigore | Goretzka salva la Germania

Portogallo-Francia finisce 2-2 mentre la Germania riacciuffa l’Ungheria nel finale e li sbatte fuori dal torneo

Una girandola di emozioni nell’ultima giornata del gruppo F e alla fine ad essere esclusa dalla competizione è l’Ungheria. La squadra di Rossi culla il sogno per tutto il tempo della gara con la Germania, praticamente vissuta sempre in vantaggio, e si arrende a sei minuti dalla fine con il gol del 2-2 di Goretzka che gela gli ungheresi e salva la Nazionale di Loew. La Germania finisce così al secondo posto con quattro punti, davanti al Portogallo (per lo scontro diretto) che ha fermato sul 2-2 la Francia.

Una girandola di emozioni in cui le quattro squadre coinvolte si sono alternate nelle varie posizioni in classifica. Protagonista nel 2-2 tra Portogallo e Francia Cristiano Ronaldo con una doppietta di rigore, a cui ha risposto l’ex compagno al Real Benzema. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

GERMANIA-UNGHERIA 2-2: 11′ Szlai (U), 66′ Havertz (G), 68′ Schafer (U), 84′ Goretzka (G)

PORTOGALLO-FRANCIA 2-2: 31′ e 60′ Ronaldo (P), 45’+2 e 47′ Benzema (F)

Classifica Girone F: Francia 5, Germania 4, Portogallo 4, Ungheria 2