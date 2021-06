Euro 2020, la classifica marcatori dopo i gironi: comanda Ronaldo!

Cristiano Ronaldo comanda la classifica marcatori di Euro 2020 dopo la fase a gironi: al secondo posto c’è Lukaku

Terminata la fase a gironi di Euro 2020, è possibile fare un bilancio anche della classifica marcatori. Al primo posto c’è, manco a dirlo, Cristiano Ronaldo, che ha segnato cinque gol in tre partite con il suo Portogallo nel ‘gruppo di ferro‘ con Ungheria, Francia e Germania. Tanti calciatori a tre gol, come per esempio Lukaku, Wijnaldum e Forsberg. Di seguito, la classifica completa. Non sono considerati i calciatori con una sola rete. Per l’Italia presenti Immobile e Locatelli.