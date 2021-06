Serie A, riapertura stadi | Costa: “Al 25% da agosto”

Serie A, l’annuncio sulla riapertura degli stadi a partire da agosto da parte del sottosegretario Costa

Euro 2020 ha offerto nuovamente, ed era ora, lo spettacolo del pubblico sugli spalti. Il miglioramento della situazione relativa alla pandemia permette, anche in prospettiva, di iniziare a pensare di rivedere gli spettatori allo stadio anche in campionato. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che a ‘Radio Punto Nuovo’ ha anticipato i provvedimenti in vista della prossima Serie A.

“Dopo il colloquio di questa mattina con il ministro Speranza posso dirvi che per la prossima stagione si partirà già dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza, per poi incrementare – ha spiegato – Ci vuole prudenza e senso di responsabilità, ma non è mai mancato nei cittadini italiani”. Sulle parole di Draghi relativamente alla finale di Euro 2020: “Sono state estremamente ragionevoli. Non c’è dubbio che in Inghilterra c’è una situazione più complessa, mentre da noi è più favorevole. Anche se non vedo alternativa a Londra per le gare, spero che vada tutto per il meglio. Variante Delta? Stiamo facendo un investimento di 10 milioni di euro per sequenziare eventuali varianti e tenere la situazione sotto controllo”.