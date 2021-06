Per la terza, e ultima, giornata del gruppo B, si affrontano Finlandia-Belgio e Russia-Danimarca

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Si chiude anche il gruppo B di Euro 2020 con le sfide tra il Belgio di Roberto Martinez e Romelu Lukaku, qualificato per gli ottavi ma non ancora sicuro del primo posto, e la Finlandia. La selezione di Markku Kanerva è ancora in lotta per la qualificazione al turno successivo con la Russia, appaiate a quota tre punti in classifica. Quest’ultimi, guidati da Stanislav Cherchesov, affrontano la Danimarca del commissario tecnico Kasper Hjulmand, ancora scossa dal malore patito da Christian Eriksen all’esordio nella competizione europea e fanalino di cosa a quota zero punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca dei due match in contemporanea.

CLASSIFICA GRUPPO B: Belgio 6 punti; Russia e Finlandia 3; Danimarca 0