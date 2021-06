Il Ct dell’Ungheria, Marco Rossi, ha parlato di Euro 2020 e delle novità di calciomercato sul suo futuro

Marco Rossi, Ct dell’Ungheria, ha parlato delle prestazioni della sua squadra a Euro 2020: “E’ tutto possibile ma noi sappiamo che essendo in un girone così complicato le nostre possibilità sono veramente ridotte. Cercheremo di fare del nostro meglio per offrire una buona prestazione. Dobbiamo restare coi piedi per terra con grande umiltà – spiega a ‘Radio anch’io sport’ su ‘Rai Radio 1’ – Nel 2012 ho ricevuto un’offerta e da lì è iniziata la mia carriera in Ungheria. In Italia facevo fatica a trovare squadra e ho deciso di provare questa avventura in Ungheria che si è rivelata una decisione sicuramente giusta.

In Ungheria hanno iniziato una campagna di vaccinazione che ha coperto il 60% della popolazione. La sensazione qui è che il virus non faccia più paura”.

Rossi ha parlato anche del suo futuro: “Non ho mai detto che in Italia non c’è meritocrazia, ho detto solo che a me non è stata data l’opportunità. Se io lavoro all’estero c’è un motivo. Il calcio italiano non perde nulla se non ci sono. Il mio obiettivo è far bene con la Nazionale, c’è un contratto lungo, fino al 2025. Per una Nazionale è un’eternità”.