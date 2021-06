Nome nuovo in ottica calciomercato Serie A. Il giovane tedesco Dorsch del Gent piace a Fiorentina e Sassuolo

Dopo aver vinto l’Europeo Under 21 con la Germania, Niklas Dorsch è pronto a fare il salto di qualità. Il centrocampista classe 1998 milita attualmente in Belgio con il Gent, ma è finito nel mirino di diversi club dei migliori campionati d’Europa. Tra questi, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ce ne sono almeno un paio di Serie A: si tratta della Fiorentina e del Sassuolo. Preso un anno fa per 3,5 milioni di euro, la società belga è disposto a cederlo a fronte di un’offerta importante, pari a circa il doppio di quanto speso per acquistarlo. Ma i club italiani dovranno fare i conti con un folta concorrenza: oltre a diverse squadre della Bundesliga, infatti, su Dorsch ha messo gli occhi il Lille, che può allettarlo con la possibilità di giocare la prossima Champions League.