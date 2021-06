Le parole di Verratti all’esordio in Euro 2020: il centrocampista dell’Italia ha giocato per 90′ contro il Galles al rientro dall’infortunio

Marco Verratti, centrocampista dell’Italia, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la vittoria contro il Galles per 1-0. Di seguito, le sue dichiarazioni: “E’ stata dura, i primi cinque giorni avevo paura di non partecipare a Euro 2020. Devo ringraziare lo staff del PSG che mi ha permesso di recuperare e mister Mancini che mi ha aspettato. Sono felice per me e per la squadra, ho rivissuti gli incubi del 2016. Saltare un Europeo è difficile”.

Sulla concorrenza – “Noi non diciamo le cose per dire, la nazionale è di tutti. Oggi chi ha giocato, ha dimostrato di essere titolare. Dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare l’Italia, nel club è più difficile accettare di non giocare. Qui è sempre un piacere indossare questa maglia, che sia in panchina o in tribuna”.

Sulla vittoria di Euro 2020 – “Lo abbiamo sempre detto, ma bisogna dare il massimo in ogni partita e vedere dove si arriva. E’ sempre difficile, sono tutti grandi giocatori che danno l’anima in ogni partita. Se facciamo come oggi possiamo avere un vantaggio, ma se pensiamo di essere i più forti sarà difficile”.

Sugli ottavi a Wembley – “Qualificarci come primi era il nostro obiettivo, ora penseremo agli ottavi di finale. Bisogna pensare di partita in partita, anche l’Olimpico ci ha regalato grandissime emozioni. Ritrovare la gente è fantastico”.