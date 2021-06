Imbattuta e con zero gol subiti, l’Italia di Mancini vola agli ottavi da prima della classe: ecco chi potrebbero incontrare gli azzurri







Nell’Olimpico del post pandemia, l’Italia vince e convince. Gli azzurri, con la vittoria di questo tardo pomeriggio contro il Galles di Gareth Bale, infatti, agguantano il terzo successo su tre nella fase a gironi di Euro 2020. Tutto tra le mura di casa. Non solo: la porta di Gianluigi Donnarumma, sostituito sul finale dal ct Roberto Mancini con Salvatore Sirigu, è rimasta inviolata per oltre 270 minuti. Un’impresa non da poco per una Nazionale che appena quattro anni fa non si era riuscita a qualificare ai Mondiali in Russia (per la seconda volta nella sua storia, tra l’altro), e che ora si appresta a battere il record di vittorie consecutive (11), ottenuto sempre sotto la guida tecnica dello jesino.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Euro 2020, l’Italia tiene la testa del girone: chi sarà la prossima avversaria

Da prima del gruppo A, la squadra azzurra incontrerà agli ottavi di finale la seconda classificata del girone C, una tra Ucraina e Austria, che si giocheranno il tutto per tutto nello scontro diretto di domani. Agli uomini di Andrij Shevchenko, ex attaccante del Milan, basterà un pari per poter giocare contro l’Italia sabato prossimo, 26 giugno, alle 21, allo stadio Wembley di Londra. Alla sfida tra gli ucraini (o gli austriaci) contro la nostra Nazionale potranno assistere 45mila spettatori, dopo l’okay dell’Uefa e del governo inglese. Per chi, invece, non avrà la fortuna di godersi lo spettacolo dal vivo, l’appuntamento è su Rai Uno e Sky Sport.