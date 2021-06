Coronavirus, il sottosegretario alla Salute Costa apre alla possibilità di non indossare le mascherine all’aperto

“Via le mascherine, ma solo all’aperto e in assenza di assembramenti. Ormai è una decisione imminente, sarà un primo passo per il ritorno alla normalità”. A parlare è Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. Si aprono dunque le possibilità di non utilizzare le mascherine all’aperto, con tutta probabilità a partire dall’inizio di luglio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Una settimana densa di novità quella che sta per iniziare. Quasi tutto il Paese in zona bianca e senza coprifuoco da lunedì prossimo e molto presto senza l’obbligo di mascherina all’aperto. La data definitiva su questa disposizione, si ipotizza una data dall’1 al 5 luglio, non arriverà prima della prossima settimana e sarà il Comitato Tecnico Scientifico a fornire il proprio parere al Governo. Sembra certo che si potrà stare senza mascherina solo nei luoghi all’aperto e dove non ci sono rischi di assembramento.