Roma e Lazio unite contro la violenza, soprattutto negli stadi: domani nella capitale match benefico tra due rappresentative

La rivalità nella capitale tra Roma e Lazio è storica e tra le più accese e importanti di tutto il mondo del calcio. Nonostante questo, però, mai si dovrebbe sconfinare in un terreno che vada al di là di quello sportivo. La violenza negli stadi è un tema sempre molto caro a Roma, con alcuni tifosi rimasti nel cuore di tutti, anche nel resto d’Italia. Per questo Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio 1900 hanno deciso di unire le loro forze “per dare insieme un calcio alla violenza”. Come si legge sul sito ufficiale della Roma, “domenica 20 giugno alle ore 16:30 al UEFA Festival di Piazza del Popolo, due rappresentative delle fondazioni si sfideranno in una partita 3 contro 3 indossando sulle maglie il messaggio #noviolence”.

Roma e Lazio contro la violenza negli stadi, le parole di Scalera e Bascelli

A piazza del Popolo c’è infatti la fan zone più grande d’Europa, in cui si organizzano tutti i giorni eventi musicali e non solo, con la possibilità ovviamente di seguire le partite di Euro 2020. E domani, poco prima del fischio d’inizio di Italia-Galles, è prevista questa iniziativa a cui prenderanno parte anche “Vincent Candela, Alessio Scarchilli, il vice presidente della Comunità Ebraica Ruben Della Rocca, il capitano della nazionale sacerdoti Padre Bonifacio Lopez, l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, il ciclista Emiliano Cantagallo e il Director del Roma Department Francesco Pastorella”. Non solo, perché – continua la nota del club giallorosso – “Roma Cares e Fondazione S.S. Lazio 1900 annunceranno la nascita di un progetto volto a contrastare la violenza negli stadi, che porterà al ripristino del murale dedicato a Vincenzo Paparelli, Antonio De Falchi e Gabriele Sandri, tifosi di Lazio e Roma vittime di violenza”.

“L’attenzione ai valori dello sport è sempre stata una prerogativa dell’AS Roma: siamo per questo felici di poter partecipare a questo evento e di poter dare un contributo alla promozione dei principi di lealtà sportiva e al contrasto di ogni forma di violenza”, ha commentato l’External Affairs Director dei giallorossi Stefano Scalera. Anche Gabriella Bascelli, Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, ha dichiarato: “L’evento di domenica è un inno alla rinascita dopo mesi difficili ed è la dimostrazione che lo sport ha un potenziale unico nell’infondere speranza alla cittadinanza. Come Fondazione S.S. Lazio 1900 siamo onorati di poter collaborare assieme alle amiche e agli amici di Roma Cares nel diffondere un messaggio così importante come la lotta alla violenza negli stadi”.