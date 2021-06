Andrea Belotti ha parlato in conferenza stampa al fianco di Roberto Mancini, alla vigilia della sfida tra Italia e Galles

Ultima gara della fase a gironi per l’Italia. Contro il Galles gli azzurri si giocano il primo posto nel girone che potrebbe però rappresentare anche un rischio per un tabellone sulla carta più complicato. Non vuole fare calcoli Andrea Belotti che ha parlato in conferenza stampa al fianco del commissario tecnico Roberto Mancini: “Finire al secondo posto non sarebbe umiliante, sarebbe comunque un passo in avanti. Ovvio che più vai avanti, più squadre forti incontri”.

Dai rischi futuri alla possibile maglia da titolare con i gallesi: “Mancini ci ha sempre alternati con Immobile. Siamo ventisei e per arrivare in fondo c’è bisogno di tutti. Il mister fa le scelte giuste in base alla partita: tocca a noi farci trovare pronti”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Per sapere se davvero giocherà bisognerà però attendere domani: “Non sappiamo ancora niente. Sarebbe emozionante come lo è stato nella prima gara anche se non da titolare. Rivedere i tifosi allo stadio è stata una grande emozione”.